NBA-Finals, Golden State Warriors vs. Boston Celtics: Infos, Termine, TV und Stream

Tatum-Butler-Showdown: Celtics ziehen in die Finals ein

Die NBA-Saison 20221/22 steht vor ihrem absoluten Höhepunkt. Die Boston Celtics und Golden State Warriors duellieren sich in der finalserie um den Titel. SPORT1 hat alle wichtigen Fakten.

Zum 76. Mal sucht die NBA das beste Basketballteam des Jahres. In diesem Jahr treffen sich in der Finalserie die Boston Celtics und Golden State Warriors.

Zudem könnte Celtics-Headcoach Ime Udoka damit eine lange Durststrecke beenden. Der letzte Titel stammt aus dem Jahr 2008 - es ist die zweitlängste titellose Phase überhaupt in der Franchise-Geschichte. Vor dem 17. Titel musste man sogar 22 Jahre auf einen weiteren Ring warten.

Steph Curry vs. Jason Tatum - Duell der Superstars

In die kommende Finalserie gehen die Warriors auch als leichter Favorit. In der Regular Season gewann GWS zwar nur zwei Spiele mehr als die Celtics, aber in den Playoffs kamen die Kalifornier bislang auf 114,5 Punkte pro Spiel - den Celtics gelangen lediglich 107,1 Punkte.