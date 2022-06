Anzeige

Schottland - Ukraine heute LIVE: WM-Quali-Playoffs im TV, Stream, Ticker Trotz des Krieges: Ukraine will zur WM

City-Star vergießt bittere Tränen: "Dieser Krieg muss aufhören!"

Trotz der Kriegswirren in der Heimat wollen die ukrainischen Fußballer am Mittwoch den ersten Schritt in Richtung WM-Teilnahme machen.

Der Krieg in der Heimat spielt auch in Glasgow mit. „Wir bekommen ständig Nachrichten von unseren Soldaten“, berichtete Mittelfeldspieler Taras Stepanenko vor dem Duell der ukrainischen Fußballer mit Schottland am Mittwoch im Hampden Park der BBC: „Sie haben nur einen Auftrag für uns: Bitte macht alles, um zur WM zu kommen.“

Sie werden es versuchen, das auf jeden Fall, auch wenn die Voraussetzungen alles andere als ideal waren und sind. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe er einen Monat lang nicht trainiert, erzählte Stepanenko, der bei Schachtar Donezk unter Vertrag steht. Er und seine Teamkollegen haben sich im Trainingszentrum des slowenischen Verbandes nahe Ljubljana vorbereitet, ab und an gab es Spiele wie am 10. Mai gegen Borussia Mönchengladbach. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

WM-Quali-Playoffs: Sieger spielt gegen Wales

Nun müssen zwei Siege her, um sich für die WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu qualifizieren. Bei einem Sieg gegen die Schotten wartet am Sonntag in Cardiff das Playoff-Finale gegen Wales. Von der WM-Teilnahme träumt die ganze Ukraine - es wäre ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten.

Oleksandr Zinchenko weiß, wie es sich anfühlt, wenn Träume in Erfüllung gehen. Vor gut einer Woche wurde er an einem dramatischen letzten Spieltag mit Manchester City englischer Meister. Doch dies ist kein Vergleich zu den Emotionen, die das Spiel am Mittwoch auslöst. „Das Spiel ist eines der wichtigsten meines Lebens“, sagte Zinchenko.

So sieht es auch Stepanenko. „Es geht hier nicht nur um ein Fußballspiel. Wir müssen mit Seele und Herz spielen“, betonte er. Sie spielen schließlich für ihr Land. „Die Ukraine lebt noch“, sagte Zinchenko, „sie wird kämpfen bis zum Ende. Dies ist unsere Mentalität. Wir geben niemals auf.“

Die Schotten wiederum stecken in einer Zwickmühle. Sie haben der Verlegung des Spiels auf Mittwoch zugestimmt, „wir haben ihnen geholfen, wo wir konnten“, sagte Kapitän Andrew Robertson. Und klar, fügte der Abwehrspieler in Diensten des FC Liverpool an, „jeder will, dass die Ukraine gewinnt, und wenn es ein anderes Land wäre, würde ich das auch wollen. Aber leider spielen sie jetzt gegen mein Land.“

WM-Quali-Playoffs: Der Traum lebt

Die Sympathien für den Gegner müssten deshalb Grenzen haben: „Am Mittwoch müssen wir bereit sein, um unsere Träume zu kämpfen.“ Und die sind nun mal identisch mit jenen der Ukrainer. Die Schotten wären erstmals seit 1998 dabei, die Ukrainer zum zweiten Mal nach 2006 in Deutschland.

Sintschenko und seine Mannschaftskollegen wissen, dass sie mehr denn je und wohl mehr als die Schotten für ihr Land spielen, spielen müssen. „Ich kann allen Ukrainern versprechen“, sagte er, „dass jeder von uns alles geben wird, um das Spiel zu gewinnen und damit sie stolz auf uns sein können.“ Und vielleicht, ergänzte er, könnten „wir ihnen so für ein paar Sekunden ein Lächeln schenken“.