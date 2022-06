WWE: Wie die Ikone Ultimate Warrior ihren Ruf ruinierte

Anfang der Neunziger sollte der Ultimate Warrior bei WWE in die Fußstapfen Hulk Hogans treten. Als er auch so bezahlt werden wollte, kam es hinter den Kulissen zum heftigen und folgenschweren Knall.

Der Look und Auftritt des Warrior als bunter, muskulöser und unzerstörbar anmutender Comic-Superheld prägte über Jahrzehnte die Vorstellung, was ein Wrestler ist. Nicht umsonst erkor ihn die damalige WWF Anfang der Neunziger zum Mann, der das Erbe ihrer Überfigur Hulk Hogan antreten sollte.

Ultimate Warrior wollte dieselbe Sonderbehandlung wie Hulk Hogan

Kern des Streits, der hinter den Kulissen der Großveranstaltung SummerSlam 1991 in New York eskalierte: Jim Hellwig - wie der Warrior damals im bürgerlichen Leben hieß - verhandelte mit WWE-Boss Vince McMahon über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags. Und er wollte, dass sich sein Status als Hogan-Erbe darin konkret widerspiegelte - finanziell und in Bezug auf andere Privilegien, die bis dahin nur Hogan genoss.

In einem hangeschriebenen Brief an McMahon - der in Inhalt und Tonfall von einer schon damals kriselnden Geschäftsbeziehung zeugte - formulierte der Warrior seinen Forderungskatalog: „Denselben Lohn wie Hulk“ in Bezug auf Antrittsgagen, TV- und Pay-Per-View-Boni und Merchandise-Anteile, einen stark verdünnten Tourplan mit vier freien Tagen pro Woche - und: eine 550.000-Dollar-Nachzahlung für sein WrestleMania-Match gegen Savage. Seine Präsenz bei dieser Show hätte schließlich „dieselbe Bedeutung gehabt wie die von Hulk, wenn nicht mehr“.