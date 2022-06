La Liga: Gareth Bale verabschiedet von Real Madrid - Waliser ablösefrei zu haben

Der Waliser bedankte sich in seinem Statement bei den Real-Verantwortlichen um Florentino Pérez, bei seinen Mitspielern, den Mitarbeitern und den Anhängern des Klubs. Er habe seinen „Traum, für Real Madrid zu spielen, verwirklichen können“. Insgesamt hat Bale 237 Spiele für die Königlichen absolviert, in denen er 106 Tore erzielen und 67 Treffer vorbereiten konnte.

„Ein Teil der Geschichte dieses Klubs zu sein und das zu erreichen, was wir in meiner Zeit als Spieler von Real Madrid erreicht haben, war eine unglaubliche Erfahrung, die ich nicht vergessen werde“, so der 32-Jährige in seinem Statement.

Bale schreibt mit Real Geschichte

In der vergangenen Saison kam der einstige Rekord-Einkauf von Real jedoch kaum noch zu Einsätzen und machte auch keine Anstalten, etwas an seiner Situation ändern zu wollen. Bis zu diesem Sommer war Bale mit kolportierten 39 Millionen Euro pro Jahr sogar Top-Verdiener der spanischen Liga!

Zudem fiel er in Vergangenheit immer öfter aufgrund von Negativ-Schlagzeilen auf. Unter anderem wegen eines Fotos, auf dem der 32-Jährige eine Flagge mit der Aufschrift ‚Wales. Golf. Madrid. In that order (auf deutsch: Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge).‘ hochhielt und in die Kamera grinste.