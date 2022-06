Formel 1: Es brodelt bei Red Bull! Pérez' neue Stärke reizt Weltmeister Verstappen

Nach SPORT1 -Informationen wurde der Kontrakt allerdings schon vorm Triumph in den Gassen der Monegassen fixiert. Bereits am Freitag hat Perez seinen neuen Vertrag demnach im Büro von Teamchef Christian Horner unterzeichnet. Geeinigt hat man sich auf die neuen Konditionen schon nach dem GP Spanien, in dem sich Pérez um den Sieg betrogen fühlte.

Vielsagende Kritik von Max Verstappens Vater Jos

Eine Reaktion, die auch zeigt: Pérez akzeptiert keinen Status als Nummer-zwei-Pilot. Er will selbst Weltmeister werden. Dass er das darf, beweist der GP in Monaco: Da bekam Perez dank seiner besseren Platzierung auf der Strecke auch die bessere Strategie. Ein früher Boxenstopp sicherte ihm den Sieg.

Marko lässt Verstappens Ärger an sich abperlen

Fakt ist: Der Mexikaner ist 2022 näher dran am amtierenden Champion als noch im Vorjahr. Doch auch dafür sucht Verstappen senior den Grund bei Red Bull: „Das Auto hat einfach noch nicht die Charakteristika für seinen Fahrstil“, erklärt er. „Max hat viel zu wenig Grip an der Vorderachse. Und gerade in Monaco mit all den kurzen Kurven braucht man ein Auto, das sehr schnell einlenkt.“