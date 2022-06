FIFA mit Entwicklung in Katar zufrieden

Der Weltverband FIFA ist mit den Fortschritten in Sachen Menschenrechten im WM-Gastgeberland Katar zufrieden.

Der Weltverband FIFA ist mit den Fortschritten in Sachen Menschenrechten im WM-Gastgeberland Katar zufrieden. „Die Entwicklung, die das Land genommen hat, stimmt uns positiv“, sagte der FIFA-Sicherheitsdirektor Helmut Spahn bei einem Dialogforum des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Herzogenaurach, an dem auch Bundestrainer Hansi Flick und die Nationalspieler teilnahmen.