FIFA: Zahlen, Daten, Fakten zum großen VBL-Finale

Am kommenden Wochenende findet das große Finale der VBL-Einzelmeisterschaft statt © bevestor Virtual Bundesliga via Twitter

Robin Ahlert

Am Wochenende steigt das Grand Final der deutschen FIFA-Einzelspieler-Meisterschaft. Die 32 besten Konsolenkicker des Landes treten an und versprechen ein virtuelles Fußballfest der Extraklasse.

Quasi schon ab dem Zeitpunkt des Releases des 2022er-Ablegers, ging es für ambitionierte FIFA-Spieler um die Qualifikation für das große Einzelmeisterschafts-Finale im Rahmen der bevestor Virtual Bundesliga (VBL).

Aus hunderten Spielern sind nun insgesamt 32 übrig geblieben. Die eine Hälfte konnte sich über den Team-Wettbewerb der VBL Club Championship qualifizieren, die andere löste ihr Final-Ticket über die Playoffs der VBL Open.

Jetzt trifft sich die Crème de la Crème der nationalen FIFA-Szene am kommenden Wochenende in der XPOST in Köln, um in einem großen Offline-Event den insgesamt zehnten Einzelmeister zu küren. Dabei sind seit Beginn der Corona-Pandemie auch erstmals wieder Zuschauer erlaubt.

VBL Grand Final: Zahlen, Daten, Fakten

Aufgeteilt werden die 32 Titelaspiranten in jeweils 16 Spieler pro Konsole. Gespielt wird zunächst im sogenannten Swiss Format. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer innerhalb seiner Konsolenklasse gegen einen anderen Profi via Hin- und Rückspiel antritt. Während die erste Begegnung noch per Zufall ausgelost wird, treffen die Spieler danach Runde für Runde auf einen Gegner mit der gleichen Bilanz.

Drei Siege garantieren die K.O.-Phase, drei Niederlagen hingegen besiegeln das Aus. Am Ende qualifizieren sich die besten Acht jeder Konsole für die Knockout Stage der jeweiligen Plattform. Dort geht es im Single-Elimination-Modus (wer verliert, scheidet aus) weiter. Am Ende tritt der beste PlayStation-Spieler gegen sein Pendant auf der Xbox in einem Cross-Plattform-Finale an.

Der Gewinner davon nimmt neben dem prestigeträchtigen Titel des deutschen VBL-Einzelmeisters auch 40.000 EUR des insgesamt 100.000 EUR starken Preispools mit nach Hause. Der Rest wird wie folgt aufgeteilt:

2. Platz: 20.000 EUR

3. Platz: 10.000 EUR

4. Platz: 5.000 EUR

5.-8. Platz: 3.250 EUR

9.-16. Platz: 1.500 EUR

Zusätzlich qualifizieren sich der Gewinner sowie Rang zwei und drei automatisch für die Playoffs der FIFA 22 Global Series. Dort haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich einen Platz beim FIFAe World Cup, der im Juli in Kopenhagen ausgetragen wird, zu erspielen. Hier wird schließlich nach zwei Jahren wieder ein neuer Weltmeister gekürt.

Wie bei offiziellen FIFA-Turnieren üblich, gibt es auch beim Grand Final der VBL-Einzelmeisterschaft einige Restriktionen und Regeln, die es bei der Zusammenstellung des eigenen Teams zu beachten gilt.

So dürfen die Teilnehmer für ihr über den FIFA Ultimate Team (FUT) Modus zusammengestelltes Team nur Spieler aus der 1. und 2. Bundesliga einsetzen. Dabei sind maximal zwei Akteure eines Clubs im Mannschaftskader erlaubt. Ergänzend kann pro Squad jeweils eine deutsche Ikone (Michael Ballack, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Lothar Matthäus oder Bastian Schweinsteiger) sowie ein Bundesliga-Hero-Spieler (Mario Gomez, Lars Ricken oder Jürgen Kohler) gewählt werden.

Drei Titelträger und 29 Herausforderer

Das Teilnehmerfeld selbst könnte dabei nicht hochkarätiger besetzt sein. Allein mit Michael „MegaBit“ Bittner, Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos und Titelverteidiger Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sind drei ehemalige VBL-Einzelmeister mit von der Partie.

Das gesamte Teilnehmerfeld in der Übersicht:

PlayStation

Deniel „Denii10″ Mutic (1. FC Heidenheim)

Timo „TimoX“ Siep (FC Ingolstadt 04)

Umut „RBLZ_UMUT“ Gültekin (RB Leipzig)

Lukas „Lukas__1004″ Seiler (TSG 1899 Hoffenheim)

Kamal „fcsp_kamal“ Kamboj (FC St. Pauli)

Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse (Hansa Rostock)

Ali Oskoui „PredatorFIFA " Rad (SV Werder Bremen)

Daniel „HSV_Daniel7″ Dwelk (Hamburger SV)

Antonio „AntonioRadelja“ Radelja (1. FC Nürnberg)

Leroy „Leroy_1892″ Richter (Hertha BSC)

Haci Umut „HaciGS_1905__“ Saracoglu (FC Augsburg)

Serhat „Serhatinho“ Öztürk (Schalke 04)

Jannis „JISTENNSQ“ Pütz (SC Paderborn 07)

Fabiano „VBL-Epixal7″ Loos (Borussia Dortmund)

Thomas „xThomas_om“ Ostermaier (FC Ingolstadt 04)

Jamie „SVW_Chaser“ Bartel (SV Werder Bremen)

XBox

Richard „RBLZ_Gaucho10″ Hormes (RB Leipzig)

Jan-Luca „Bassinho“ Bass (TSG 1899 Hoffenheim)

Philipp „Eisvogel“ Schermer (TSG Ingolstadt 04)

Burak „burak__may“ May (1. FC Heidenheim)

Mustafa „fscp_musti“ Cankal (FC St. Pauli)

Steffen „Funino“ Pöppe (Hamburger SV)

Felix „zizou7zidane“ Limbach (Hansa Rostock)

Michael „MegaBit98″ Bittner (SV Werder Bremen)

Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen (SC Freiburg)

Marcel „DonChap28″ Deutscher (SV Darmstadt 98)

Julius „Juli“ Kühle (Schalke 04)

Cedric „LoB Cedi“ Günther (VfL Bochum)

Levy „levyfinn“ Rieck (Hansa Rostock)

Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos (1. FC Köln)

Fabio „H96_Fabio“ Immerthal (Hannover 96)

Matthias-Michael „FOKUS STYLO“ Hietsch (FC Bayern München)

Los geht das ganze Spektakel gemäß dem offiziellen Zeitplan am Samstag um 12:00 Uhr.