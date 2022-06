Formel 1: Aston Martin will Vettel halten

Schumacher? "Kann nicht so weitergehen!"

Sebastian Vettel soll nach Wunsch von Teamchef Mike Krack auch in der kommenden Saison für Aston Martin fahren. Krack lobt den Deutschen explizit.

„Wenn man ihn in einem Debrief erlebt oder am Telefon, wie er sich reinhängt: So fährt keiner, der nicht fahren will", sagte Teamchef Mike Krack im Gespräch mit RTL/ntv: „So agiert keiner, der nicht fahren möchte."