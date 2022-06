Balotelli will zurück nach Monza - Telefonat mit Berlusconi

Mario Balotelli will die Türkei verlassen © Imago

Mario Balotelli plant seinen Abgang aus der Türkei. Der Stürmer liebäugelt mit seinem Ex-Klub Monza und hat bereits erste Schritte in die Wege geleitet.

„Ich habe mit Berlusconi gesprochen, ich würde gern nach Italien zurückkehren“, sagte Balotelli, der am Dienstagabend an den Feierlichkeiten für den Serie-A-Aufsteiger in Monza teilnahm. Der 31-Jährige steht derzeit beim türkischen Mittelklasse-Team Adana Demirspor unter Vertrag. (NEWS: Alles zur Süper Lig)