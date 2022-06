FC Bayern: Tolisso packt über Aus beim Rekordmeister aus - Bosse überstimmten Nagelsmann

Hinter den Erwartungen! So lief Nagelsmanns erste Saison

Corentin Tolisso äußert sich zu seinem Aus beim FC Bayern. Er deutet an, dass nicht alle im Verein derselben Meinung bezüglich einer Vertragsverlängerung gewesen seien.

Nach fünf Jahren trennen sich die Wege des FC Bayern München und Corentin Tolisso. Am Montag gab der deutsche Rekordmeister bekannt, dass der auslaufende Vertrag des Franzosen nicht verlängert wird .

Auch Tolisso selbst hat diesen Zwiespalt innerhalb des Klubs wahrgenommen. „Es gibt die Meinung des Trainers, aber es gibt auch die Meinung der Verantwortlichen. Wir haben nicht die bestmögliche Saison gespielt“, analysierte er in einem am Mittwoch erschienenen Interview mit der französischen Sportzeitung L‘Équipe .

Er fügte an: „Ich glaube nicht, dass der Trainer in diesem Zusammenhang genug Einfluss hatte, um zu sagen, dass ich diesen Spieler behalten möchte. Und ich verstehe diese Entscheidung.“ Für ihn selbst sei es ebenfalls besser gewesen, einen Tapetenwechsel vorzunehmen und einen neuen Zyklus zu beginnen.

Nagelsmann schätzte Tolissos Aggressivität

Nagelsmann habe Tolisso von Beginn an viel Vertrauen geschenkt. „Bei ihm spürst du sofort eine andere Spielphilosophie. Ich kam aus einer Zeit, in der (Hansi) Flick ein Team hatte und es nicht veränderte. Das war schwierig“, erklärte Tolisso. Mit Nagelsmann habe er bei einer Videositzung eine echte Initialzündung gehabt. „Er sagte mir: ‚In solchen Situationen musst du aggressiver sein‘.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Ebenjene gesunde Aggressivität sowie physische Präsenz sowohl in Spielen als auch im Training schätzte Nagelsmann nach SPORT1-Informationen besonders an Tolisso, zudem dessen kommunikative Stärke. „Er hat einen guten Geist, eine gute Power. Er ist ein Spieler, den ich gerne in meiner Mannschaft habe“, hatte Nagelsmann Ende 2021 gesagt und prognostizierte: „Wenn er fit bleibt, wird er einen großen Einfluss auf unseren Erfolg haben.“