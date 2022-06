Urteil nach Tierquälerei: Frankreichs Nationalspieler Zouma zu 180 Sozialstunden verdonnert

Sponsor lässt Zouma fallen

Im Februar war ein Video von Zoumas Vergehen aufgetaucht, gefilmt hatte es sein Bruder Yoan, dessen Gelächter im Hintergrund zu hören ist. Die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) hatte daraufhin eine Klage eingereicht und das Tier in ihre Obhut genommen. (News: Tumulte vor Zouma-Prozess)