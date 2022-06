French Open: Rafael Nadals letztes Hurra? Bittersüße Ansage nach Djokovic-Coup

Der umjubelte Sieger sprach von einer „magischen“ Erfahrung - und es war in diesem Fall mehr als eine Floskel.

„Es war eine dieser unvergesslichen Nächte“, ergänzte der Spanier nach seinem 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4), das nach 4:12 Stunden erst um 1.15 Uhr am Mittwochmorgen feststand. Nadal trifft im Halbfinale am Freitag auf Alexander Zverev und hat die Aussicht auf seinen 14. Titel in Paris - und seinen ewigen Grand-Slam-Rekord auf 22 Triumphe auszubauen.