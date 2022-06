Isco verabschiedet sich emotional von Real Madrid und verteilt Seitenhieb gegen Mbappé

Auch wenn der 30-Jährige bei dem 1:0-Triumph gegen den FC Liverpool nicht aktiv am Spiel mitwirken durfte, freute er sich über den Sieg und wurde von seinen Teamkollegen im Anschluss in die Luft geworfen.

Seitenhieb gegen Kylian Mbappé

Damit ist er neben der Real-Legende Marcelo und dem Waliser Gareth Bale der dritte Profi, der sich von Real verabschiedet. Am Montag wandte Isco sich in einem emotionalen Instagram-Post an seine Fans und platzierte nebenbei einen kleinen Seitenhieb gegen Kylian Mbappé.

„Als ich in Málaga war, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich habe mich mit einem anderen Team verlobt. Real Madrid hat an meine Tür geklopft und zu Real Madrid kann und sollte man nicht nein sagen, obwohl es immer Ausnahmen gibt“, erklärte er samt Lachsmiley und Schildkröten-Emoji.

„Den Spaß kann mir keiner mehr nehmen“

„Ich erinnere mich, dass ich meinen Leuten gesagt habe: Shit, Madrid hat die Champions League seit vielen Jahren nicht mehr gewonnen und ich habe das Gefühl, dass es so weit sein wird und dann kam LA DÉCIMA. Alles, was danach kam, ist Geschichte. Neun Jahre später geht meine Zeit bei dem Klub zu Ende, der es mir ermöglicht hat, mir alle Träume zu erfüllen, die ich als Kind hatte“, schwärmt Isco weiter.

Isco bedankt sich bei Fans, Staff und Mitspieler

Außerdem bedankte er sich bei allen Weggefährten während seiner Zeit in Madrid, ebenso wie bei den Fans. „Ich möchte meinen Teamkollegen, Trainern, dem Trainerstab, den Physiotherapeuten, Zeugwarten, Mitarbeitern in Valdebebas und im Santiago Bernabéu für all die Arbeit, Liebe und Unterstützung danken, die jeder braucht und die mir nie gefehlt hat. Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die mich vom ersten Tag an unglaublich willkommen geheißen haben und dieses Team in alle Ecken der Welt begleiten!“