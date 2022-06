Gwinn über deutschen Frauenfußball: „Noch viele Vorurteile“

Nationalspielerin Giulia Gwinn von Bayern München nimmt in Deutschland noch immer „sehr viele Vorurteile“ gegenüber dem Frauenfußball wahr.

Nationalspielerin Giulia Gwinn von Bayern München nimmt in Deutschland noch immer „sehr viele Vorurteile“ gegenüber dem Frauenfußball wahr. In Nationen wie Spanien oder England sei das anders, sagte die 22-Jährige in der aktuellen Ausgabe 03/22 von Sports Illustrated: „Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass dort auch die Gesellschaft womöglich toleranter und offener für neue Entwicklungen ist.“