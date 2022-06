Bundesliga: FC Bayern öffnet Büro in Bangkok - Vorstoß nach Südostasien

Der FC Bayern hat seinen drittes Büro im Ausland geöffnet. Damit will der deutsche Rekordmeister den südostasiatischen Markt erobern. Vorstandsboss Oliver Kahn hat große Ziele.

Der FC Bayern will nun auch Südostasien erobern - und hat nun sein neues Büro in Bangkok eröffnet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Standort in der thailändischen Hauptstadt ist nach New York (USA) und Shanghai (China) das dritte Auslandsbüro des deutschen Rekordmeisters.

„Fußball ist in Thailand und ganz Südostasien die Sportart Nummer 1. In der Region lebt rund ein Viertel der gesamten Weltbevölkerung, und diese Menschen wollen wir gerne noch mehr für den FC Bayern begeistern“, wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.