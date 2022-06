FCK-Investor hat bereits die Bundesliga im Visier

Nach dem Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga hat der Investor Pacific Media Group (PMG) bereits die Fußball-Bundesliga im Visier.

Nach dem Aufstieg des viermaligen Meisters 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga hat der Investor Pacific Media Group (PMG) bereits die Fußball-Bundesliga im Visier. "Jetzt wollen wir uns erst einmal in der 2. Liga stabilisieren. Danach sollten wir höhere Ambitionen in Richtung Bundesliga haben. Aber alles Schritt für Schritt", sagte Geldgeber Chien Lee der Sport Bild.