Bundesliga: FC-Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic überrascht in Causa Alexander Nübel

Hasan Salihamidzic äußert sich zum an die AS Monaco verliehenen Alexander Nübel. Die Aussagen von Bayern Münchens Sportvorstand zum 25 Jahre alten Torwart lassen aufhorchen.

„Der FC Bayern plant langfristig mit Alexander Nübel, weil wir an seine Qualität glauben und uns perspektivisch auf der Torwartposition aufstellen wollen“, sagte der 45-Jährige gegenüber Sport Bild .

Somit soll der an die AS Monaco verliehene Keeper eines Tages Manuel Neuer im Tor der Münchner beerben. Der deutsche Rekordmeister könne sich „sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern“. Salihamidzic weiter: „Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste Lösung für den FC Bayern und Alex suchen und finden.“