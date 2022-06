WSOP 2022: Traumstart von Koray Aldemir in Las Vegas

Für die nächsten sechs Wochen ist die World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas das Zentrum der Pokerwelt. Der amtierende Main Event Champion erwischt einen Traumstart

Selten hat man in den vergangenen Jahren dem Start der WSOP so entgegen gefiebert wie in diesem Jahr. Keine Corona bedingten Beschränkungen mehr und endlich auch ein Veranstaltungsort, der dem klassischen Las Vegas Flair deutlich gerechter wird als das bei den Spielern unbeliebte „Rio Hotel und Casino“.