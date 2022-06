Kroos verteidigt Reaktion im ZDF-Interview: „Meinung nicht geändert“

Toni Kroos hat seine Reaktion im vieldiskutierten Live-Interview direkt nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid verteidigt. „Ich muss sagen, dass sich meine Meinung da nicht geändert hat, auch ohne Emotionen“, sagte der Mittelfeldspieler in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“: „Ich fand die Herangehensweise in so einem speziellen Moment viel zu wenig empathisch. Das ist in dem emotionalen Moment bei mir nicht gut angekommen.“