Nach Italiens WM-Aus: Kehrer „flachst“ mit PSG-Kollegen

Nationalspieler Thilo Kehrer hat seine italienischen Vereinskollegen bei Paris St. Germain nach dem Verpassen der Fußball-Weltmeisterschaft ein bisschen aufgezogen. „Die letzten Wochen wurde geflachst, weil sie sich nicht für die WM qualifiziert haben“, berichtete er vor dem Duell in der Nations League mit dem Europameister am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna mit einem Lächeln.