BVB-Star Jude Bellingham beklagt Rassismus - von DFB und DFL zu wenig unterstützt?

Jude Bellingham spricht über schlimme Anfeindungen - und fühlt sich dabei nicht zuletzt von offizieller Seite alleingelassen. Was sein Schiedsrichter-Zoff mit Zwayer angeht, seien andere Maßstäbe angelegt worden.

In einem Interview mit CNN erklärte der Mittelfeldstar von Borussia Dortmund : „Nach den meisten Spielen bekomme ich auf Instagram rassistische Nachrichten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB: Bellingham spricht über Rassismus

Bellingham fügte an: „Das ist leider die Welt, in der wir leben. Und deswegen müssen wir mehr dagegen unternehmen, vor allem die Menschen, die an der Macht sind.“