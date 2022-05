Für Hoeneß ein "geldgieriger Piranha" - so tickt Lewandowski-Berater Pini Zahavi

Uli Hoeneß sieht in ihm einen „geldgierigen Piranha“, aber wer ist Robert Lewandowskis umstrittener Berater Pini Zahavi eigentlich? SPORT1 geht auf Spurensuche.

In der zunehmenden Schlammschlacht um die Zukunft des Stürmerstars hatte der 78-Jährige vor kurzem in der Bild nicht nur pikante Interna aus den Gesprächen mit den Bayern-Bossen öffentlich preisgegeben, sondern damit auch das Vertrauensverhältnis zwischen Klub und Spieler beschädigt.

„Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist“, erklärte Lewandowski nun selbst im Kreise der polnischen Nationalmannschaft mit Bezug auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit den Bayern.