Die Folgen der Favre-Farce: Holt Gladbach jetzt Farke oder Komany?

Der Ex-Trainer sagte der Elf vom Niederrhein nach SPORT1 -Informationen erst am Sonntag völlig überraschend ab, obwohl der Vertrag schon komplett mit Grundgehalt von 250.000 Euro ausgehandelt war!

Jetzt müssen Sportdirektor Roland Virkus und Co. quasi wieder von vorne anfangen. „Wir sind jetzt in diversen Gesprächen, endlich den passenden Trainer zu finden“, sagt Virkus. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Farke will in die Bundesliga

Farke, von 2015 bis 2017 bei Borussia Dortmund für die Zweite Mannschaft verantwortlich und mit dem BVB II 2017 Vizemeister in der Regionalliga West, würde gerne in die Bundesliga kommen.

Nachdem er 2019 und 2021 Norwich City in die Premier League geführt hatte, stand der 45-Jährige zuletzt bei FK Krasnodar unter Vertrag.

Daniel Farke stieg mit Norwich City zweimal in die Premier League auf

Kommt Gladbach bei Kompany zu spät?

Nach seiner Zeit beim HSV war der Belgier in England zur Legende von Manchester City geworden und startete 2019 als Spielertrainer bei RSC Anderlecht seine Karriere an der Linie.

Das Problem mit der B-Lösung nach Favre

Favre hat den Gladbachern mit seiner späten Absage einen Bärendienst erwiesen: Nicht nur, dass jetzt die Zeit noch mehr drängt - der kommende Coach trägt zudem auch den Makel, nur die Option B oder C gewesen zu sein.

Eine große Herausforderung, wie er selbst gar nicht verhehlen wollte. „Sie können sicher sein, dass wir das so schnell wie möglich erledigen wollen. Aber: Da wir in den letzten drei Jahren keine guten Entscheidungen getroffen haben, was den Trainer angeht, ist es immens wichtig, dass wir eine gute Entscheidung treffen“, sagte er. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)