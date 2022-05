Ligue 1: So lief die Saison für Nübel, Volland, Draxler, Boateng und Co. in Frankreich

In der Ligue 1 spielen sechs deutsche Fußball-Profis: So lief die Saison für Alexander Nübel, Kevin Volland, Julian Draxler und Co. in Frankreich.

In der französischen Ligue 1, die mit dem Triumph von Paris Saint-Germain endete, verdienten in der vergangenen Saison sechs deutsche Profis ihr Gehalt. SPORT1 beurteilt die Leistung des Sextetts.

Alexander Nübel hat seine erste Saison in der französischen Meisterschaft erfolgreich abgeschlossen. Mit sechs starken Paraden sorgte die Bayern-Leihgabe am letzten Spieltag in Lens (2:2) dafür, dass die AS Monaco zumindest auf Platz drei landete und im August zwei Quali-Runden in der Champions League bestreiten darf.