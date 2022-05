NBA: Nach verzocktem Lakers-Deal - Dennis Schröder freut sich auf "geile" Free Agency

„Free Agent zu sein, ist schon ein geiles Gefühl“, sagte der 28-Jährige in einem DAZN -Interview voller Vorfreude. Dabei hatte der deutsche Nationalspieler in der Vergangenheit damit keine guten Erfahrungen gemacht.

Schröder lehnt 84 Millionen bei Lakers ab

Mangels lukrativerer Optionen unterschrieb er als Free Agent in Boston für „läppische“ 5,9 Millionen im Jahr. Für die Celtics ein Schnäppchen, Schröder dagegen hatte sich gewaltig verzockt und musste in den sozialen Medien den ein oder anderen hämischen Kommentar über sich ergehen lassen.

Bleibt Schröder bei den Rockets?

„Man kann sagen, ich will eine Championship gewinnen, dann geht man zu einem Contender“, so der Deutsche. „Oder man sagt, ich will mehr am Ball sein und den Jüngeren helfen, besser zu werden, dann geht man zu einem eher durchschnittlichen Team.“