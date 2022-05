RB Leipzig: Konrad Laimer spricht von Abschied - Weg frei für FC Bayern?

Nagelsmanns Wunschspieler: Darum will er diese Pressingmaschine

Konrad Laimer säät mit neuen Aussagen große Zweifel an seinem Verbleib bei RB Leipzig - was die Gerüchte um einen Transfer zum FC Bayern befeuert.

Während des Trainingslagers mit der österreichischen Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf auf seine Zukunft angesprochen, erklärte Laimer, es sei „durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele“. (HINTERGRUND: Warum Laimer FCB und BVB begeistert)

Der Mittelfeldspieler in Diensten von DFB-Pokalsieger RB, der in den kommenden Tagen in der Nations League gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich spielt, gilt seit Längerem als Wunschkandidat der Bayern für die Sechser-Position.