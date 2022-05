DFB-Team informiert sich über Lage in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich erneut über die Lage im WM-Gastgeberland Katar informieren. Das kündigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an. Nach dem Training am Mittwoch in Herzogenaurach wird es ein Dialogforum geben. Damit wird der Austausch nach einer Informationsveranstaltung im März mit den Menschenrechtlern von Amnesty International und Human Rights Watch fortgesetzt. An dem Forum werden unter anderem Helmut Spahn (FIFA-Sicherheitsdirektor) und Thomas Hitzlsperger (DFB-Botschafter Vielfalt) teilnehmen.