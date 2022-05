Watzke: Play-offs in der Bundesliga die „Ultima Ratio“

Hans-Joachim Watzke glaubt weiterhin nicht an Play-offs © AFP/SID/INA FASSBENDER

Play-offs zur Meisterermittlung bleiben für den deutschen Fußball in absehbarer Zeit keine Option.

Play-offs zur Meisterermittlung bleiben für den deutschen Fußball in absehbarer Zeit keine Option. „Damit löst du gar nichts“, sagte Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Dienstag in einer Medienrunde.