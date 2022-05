Borussia Dortmund: Watzke kündigt BVB-Torjäger an

„Auf der Neun, das ist ganz klar. Da müssen wir eine Lösung finden“, sagte Watzke in einer Medienrunde am Dienstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bei den bisherigen Sommer-Transfers hat der BVB auch eine neue Blockbildung in der Nationalmannschaft im Auge gehabt. "Wir hatten das Gefühl, dass wir wieder mehr deutsche Nationalspieler haben wollen. Ich hatte Bundestrainer Hansi Flick das schon angekündigt", sagte Watzke.

BVB-Zukunft: „Eine neue Hierarchie aufzubauen“

Er warnte aber davor, „uns jetzt wieder in eine Euphorie reinzureden. Wir müssen allen Zeit geben: Die Hälfte der Mannschaft ist neu, wir haben Edin Terzic als neuen Trainer - das geht nicht von heute auf morgen“.

Das denkt Watzke über Playoffs in der Bundesliga

„Damit löst du gar nichts“, sagte Watzke in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga (DFL). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Und fügte an: „Es müssen nach 34 Spieltagen weiterhin die Europapokal-Teilnehmer feststehen. Dann muss der Erste gegen den Vierten spielen, der Zweite gegen den Dritten, eine Woche später das Finale.“

Dies aber, so Watzke, sei selbst angesichts von zehn Meistertiteln für FC Bayern in Serie eine Ultima Ratio: „Wenn Bayern noch fünf Jahre in Folge Meister wird. Dann kannst du vielleicht darüber reden.“