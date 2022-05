Handball: Trainer Bennet Wiegert vom Titelgewinn seines SC Magdeburg überzeugt

Trotz des verlorenen Endspiels in der European League glaubt Trainer Bennet Wiegert vom Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg weiter an den Titelgewinn seiner Mannschaft.

Magdeburg hat Titel vor Augen

Wiegert arbeitet seit sechseinhalb Jahren als Cheftrainer des SCM, das Amt des Bundestrainers ist für den 40 Jahre alten Erfolgscoach kein Thema. "Mit dem Wort 'nie' sollte man vorsichtig sein, denn man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es kann einem unter Umständen in den Rücken fallen. Aber diese Frage stellt sich zurzeit nicht", sagte Wiegert: "Ich habe Visionen mit dem SC Magdeburg und nicht mit dem DHB."

Zudem habe er den Job über Jahre beobachtet und festgestellt: „Der Baum, an den jeder Hund sein Bein heben darf, will ich nicht sein. Was ich da mitbekommen habe, was alles auf einen einscheppert, das will ich meiner Familie nicht zumuten“, sagte Wiegert: „Ich habe einen riesigen Respekt vor Alfred, wie er mit der dauernden Kritik umgeht. Er ist mit all seiner Erfahrung der perfekte Mann dafür.“