Eintracht Frankfurt: "Hätte das Doppelte verdienen können" - Hinteregger schlug Angebot aus

Eigentlich schien bereits alles geregelt in der Causa Hinteregger. Zwar sorgte der 29-Jährige erst kürzlich für Aufsehen, als er der Kronen Zeitung sagte: „In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinalspielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll.“

Der Verteidiger steht dem Umdenken positiv gegenüber: Die Champions League will ich mir mit diesen Fans sicher nicht entgehen lassen“, so Hinteregger euphorisch.

Berater macht Druck

Zwar habe es vom Verein keine klare Ansage gegeben, dass Hinteregger den Verein verlassen muss, dennoch gab es einige Signale in diese Richtung. „Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: ‚Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben‘, ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst.“