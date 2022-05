Tennis, Roland Garros: Coco Gauff und Martina Trevisan im Halbfinale der French Open in Paris

Nadal, Djokovic und Co.: Die Topstars bei French Open

Die 18 Jahre junge US-Amerikanerin Gauff setzte sich am Dienstag mit 7:5, 6:2 gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens durch.

„Ich bin so glücklich und kann kaum Worte finden. Bis zum letzten Jahr habe ich vielleicht zu sehr versucht, den Erwartungen anderer gerecht zu werden“, sagte Gauff: „Es geht viel mehr darum, das Leben zu genießen.“

French Open: Gauff und Trevisan erstmals in Grand-Slam-Halbfinale

Trevisan, die zuletzt in Rabat erstmals einen WTA-Titel gewann, ist die erste italienische Halbfinalistin in Roland Garros seit Sara Errani 2013. Fernandez verpasste es, als zweite Kanadierin nach Eugenie Bouchard 2014 die Runde der letzten vier in Roland Garros zu erreichen.