LoL: Prime League - Alle Infos & Rosteränderungen zum Summer-Split-Start!

Der Summer Split der Strauss Prime League startet heute Abend! © @hannivai via Twitter

Kaum ist das Mid-Season Invitational vorbei, steht schon das nächste Highlight im Kalender des League-of-Legends-Zirkusses an: Die Strauss Prime League startet heute um 18:00 Uhr MEZ in den Summer Split!

GamerLegion verliert AD-Carry, Eintracht setzt auf Kontinuität

Einzig AD-Carry Ronan „jinjo“ Swingler verließ GL in Richtung Spanien, wo er ab sofort beim Academy-Team der MAD Lions auf der Bot-Lane für Furore sorgen möchte. Als Ersatz holten die Berliner Nataniel „Nata“ Fikrisellasie Asrat von der britischen Organisation X7 Esports, die unter anderem bei der Frühlingsausgabe der European Masters bis ins Viertelfinale gekommen sind.

Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen von Eintracht Spandau, nachdem sie in ihrer Debütsaison direkt bis ins Finale gelangten. Mit dem eingespielten Roster, das im Gegensatz zum vergangenen Spring Split dieses Mal keine Eingewöhnungszeit brauchen sollte, ist die Eintracht von Anfang an einer der großen Favoriten auf den Titel.

Mit Maurice „Amazing“ Stückenschneider kommt ein erfahrener LCS- und LEC-Veteran für die Jungler-Position, der es nach einiger Zeit als Influencer scheinbar noch einmal wissen will. Er ersetzt Linas „Lyncas“ Nauncikas, der zum isländischen Team Dusty in die Northern League of Legends Championship (NLC) wechselt.