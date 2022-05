Formel 1: Max im Nachteil? Jos Verstappen kritisiert Taktik von Red Bull beim Monaco-GP

Formel 1 statt Champions-League-Finale: Diese Stars sind in Monaco

Für Red Bull verlief der Große Preis von Monaco eigentlich ziemlich erfreulich. Trotz eines mäßigen Abschneidens im Qualifying holte sich Sergio Pérez am Ende unerwartet den Sieg. Weltmeister Max Verstappen rundete als Dritter das hervorragende Ergebnis des Rennstalls ab.

Doch während der dritte Platz für den 24-Jährige völlig in Ordnung zu sein schien, und er nach dem Rennen das Mannschaftsergebnis lobte , nimmt sein Vater Jos Verstappen nun Red Bull in die Mangel.

Verstappen wettert gegen Red Bull

„Red Bull hat ein gutes Ergebnis erzielt, aber gleichzeitig wenig Einfluss ausgeübt, um Max an die Spitze zu bringen“, formulierte Jos Verstappen in seinem Blog. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

„Dem Meisterschaftsführenden Max hat die gewählte Strategie in dieser Hinsicht nicht geholfen. Das Blatt wendete sich komplett zu Gunsten von Checo (Pérez). Das war enttäuschend für mich, und ich hätte mir gewünscht, dass es für den Meisterschaftsführenden anders ausgegangen wäre“, so der 50-Jährige weiter.

Bolide nicht beweglich genug?

„Es beginnt mit dem Auto, das einfach noch nicht die Charakteristiken für seinen Fahrstil hat. Max hat viel zu wenig Grip an der Vorderachse. Und gerade in Monaco, mit all den kurzen Kurven, braucht man ein Auto, das sehr schnell einlenkt. Das war einfach schwierig“, machte Verstappen seinem Ärger Luft.