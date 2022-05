Lewandowski: "Barcelona kann ihn Stand jetzt nicht unter Vertrag nehmen" - La-Liga-Boss Tebas spricht Klartext

Tebas: „Barca hatte viele Verluste zu beklagen“

Der Klub kenne die wirtschaftlichen Kontrollvorschriften von La Liga ganz genau. „Die Regeln sollen größere wirtschaftliche Probleme in den Unternehmen vermeiden. Ich weiß nicht, ob sie de Jong, Pedri oder Pepito Pérez (symbolischer Name, Anm. d. Red. ) verkaufen werden.“

Tebas betonte: „Barca hatte in den letzten Jahren viele Verluste zu beklagen, von denen einige vermeidbar gewesen wären, und sie müssen ihre Schatzkammer auffüllen. So wie Madrid sie gefüllt hat, hat Barca ihn geleert.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Kahn kontert Lewandowski

Lewandowski hatte am Montag die nächste Eskalationsstufe im Streit mit dem deutschen Rekordmeister gezündet. „Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist“, erklärte der Angreifer auf der Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft.