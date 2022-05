Nach Final-Chaos: Liverpool fordert Entschuldigung aus Paris

Die Klubführung des FC Liverpool hat nach dem Chaos rund das Champions-League-Finale am Samstag gegen Real Madrid in Paris (0:1) eine Entschuldigung der französischen Sportministerin Amelie Oudea-Castera gefordert. Dies erwarte er „im Namen aller Fans, die diesen Alptraum erlebt haben“, schrieb Klubchef Tom Werner in einem Brief an die Ministerin, der vom Liverpool Echo veröffentlicht wurde.