Nations League: Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann zur aktuellen Lage bei der DFB-Elf Goretzka reagiert auf Lewy-Gezeter

DFB-Trainingslager in Marbella - so fällt das Fazit aus

SPORT1

Am Samstag steht für die DFB-Elf in Italien die erste Partie in der Nations League an. Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann äußern sich zur aktuellen Lage. Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Ehe der verdiente Urlaub ansteht, müssen die deutschen Nationalspieler in den kommenden zwei Wochen noch mal richtig ranklotzen.

In der Nations League steht für die DFB-Elf ein Viererpack auf dem Programm: Am Samstag muss die deutsche Nationalmannschaft in Bologna gegen Italien ran, am 7. Juni folgt das Heimspiel in München gegen England. Am 11. Juni geht es in Budapest gegen Ungarn, ehe am 14. Juni in Mönchengladbach das Rückspiel gegen Italien angesetzt ist. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Vom 23. bis 27. Mai absolvierte die Truppe von Hansi Flick ein Kurztrainingslager in Marbella, ehe die DFB-Elf nach einem freien Wochenende am Montag in Herzogenaurach zusammenkam und nun mit Volldampf Richtung Nations League startet.

In der heutigen Pressekonferenz berichteten Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann von ihren bisherigen Eindrücken. SPORT1 hat die PK zum Nachlesen. (DATEN: Tabellen der Nations League)

+++ PK beendet +++

Auch Lukas Klostermann hat sich verabschiedet, damit ist die heutige Pressekonferenz beendet.

+++ Klostermann über die Zeit in Herzogenaurach +++

„Wir haben hier Top-Bedingungen, was alle Bereiche angeht. Man hat hier ein reichhaltiges Angebot, was man unternehmen kann. Es könnte nicht viel besser sein. Deswegen habe ich mich sehr gefreut auf die Zeit, weil ich wusste, was uns hier erwartet.“

+++ Klostermann über flexible Abwehrspieler +++

„Das ist definitiv kein Nachteil, wenn man flexibel einsetzbar ist. Es ist nicht verkehrt, wenn man sich immer wieder anpassen kann.“

+++ Klostermann über den Kontakt unter Hansi Flick +++

„In den letzten Monaten hatten wir die eine oder andere Video-Schalte, mir persönlich hat das gut gefallen, um die Sinne zu schärfen, worauf in der Nationalmannschaft Wert gelegt wird. Ich habe da viel mitgenommen.“

+++ Klostermann über Motivation nach Pokalsieg +++

„Das hat den Hunger noch gestärkt. Für den einen oder anderen ist es fast Alltag, mit einem Titel zur Nationalmannschaft zu reisen. Für mich nicht, deswegen ist es für mich was Besonderes.“

+++ Nach Kehrer kommt Klostermann +++

Auch Thilo Kehrer ist jetzt durch, folgt als letzter Akteur Lukas Klostermann.

+++ Kehrer über Teamspirit und seine Rolle +++

„Wir sind eine richtige Mannschaft, wir haben ein gutes Gefühl. Wir haben eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern, die viel Dynamik reinbringen. Wir haben auch sehr viel Qualität. Wir arbeiten im Training an den Details und der Feinabstimmung. Ich fühle mich sehr wohl, ich verspüre das Vertrauen der Mitspieler und Trainer. Ich gebe dort mein Bestes, wo der Trainer mich aufstellt.“

+++ Kehrer über Kontakt mit Hansi Flick +++

„Es war so, dass ich in den Jugendmannschaften des DFB war in der Zeit, als Hansi Sportdirektor war. Da hat man sich gesehen und ausgetauscht. Ich bin sehr froh über meine Rolle im Team, ich will mein Bestes geben und weiter wachsen mit der Mannschaft.“

+++ Kehrer über den ersten Gegner Italien +++

„Wir freuen uns, ein großer Gegner. Große Gegner sind wichtig in der Vorbereitung auf die WM. Wir haben eine starke Mannschaft und viel Potenzial. Das wollen wir reinhauen.“

+++ Kehrer über seine italienischen Teamkollegen bei Paris +++

„Die letzten Wochen wurde geflachst, weil sie sich nicht qualifiziert haben für die WM, aber bei der Nations League freut man sich natürlich auch, wenn man gegen die Teamkollegen spielt.“

+++ Goretzka geht, Kehrer kommt als nächstes +++

Leon Goretzka hat sich verabschiedet. Nun kommt Thilo Kehrer.

+++ Goretzka über seine langwierige Verletzung im Winter +++

„Es war eine schwierige Verletzung, eine doofe Situation. Ich habe keine Nachwirkungen. Ich fühle mich körperlich sehr, sehr gut.“

+++ Goretzka über Konkurrenzkampf und Teamspirit +++

„Für mich ist das kein Spagat. Das eine fördert das andere. Das will Hansi sehen, dass wir uns im Training gegenseitig pushen. Das geht Hand in Hand, das muss man nicht unter einen Hut bekommen.“

+++ Goretzka über Flicks Spielphilosophie +++

„Wofür wir stehen wollen, das ist sehr klar, ich kenne die Spielphilosophie von Hansi Flick ja schon von den Bayern, das ziehen wir jetzt auch bei der Nationalmannschaft durch. Intensiv gegen den Ball, hoch pressen, absoluter Power-Fußball und Tempo-Fußball, der den Zuschauern bisher Spaß gemacht hat.“

+++ Goretzka über Bedeutung der Nations League +++

„Wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir gegen Italien, England und Ungarn spielen, ich habe noch nie gegen diese Nationen Freundschaftsspiele bestritten, das sind prestigeträchtige Duelle, die man einfach gewinnen will.“

+++ Goretzka über Torgefahr bei der DFB-Elf +++

„Ich kann Teil einer Lösung sein, indem ich Torgefahr ausstrahle, was ich in der Nationalmannschaft schon gezeigt habe, aber ich glaube, dass wir viele torgefährliche Spieler im Team haben. Auch Timo Werner kann für uns Tore schießen.“

+++ Goretzka über Lewandowski +++

„Bei der Thematik hilft es überhaupt nicht, wenn ich auch noch meinen Senf dazu gebe. Es war für Bayern und Lewy eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, deswegen wäre ich froh, um dieser Geschichte Respekt zu zollen, wenn beide Seiten ein wenig die Emotionalität rausnehmen und für alle Beteiligten eine gute Lösung finden.“

+++ Goretzka freut sich auf die vier Partien +++

„Wir sind in erster Linie voller Vorfreude. Die Länderspielpause ist speziell nach einer so langen Saison. Aber die Vorfreude ist groß angesichts der tollen Gegner.“

+++ Goretzka ist da +++

Bayerns Leon Goretzka spricht heute als erster Nationalspieler.

+++ Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der DFB-Elf +++