Toni Kroos spricht über Interview-Abbruch und legt gegen ZDF-Reporter Kaben nach

Genie vs. "Querpass-Toni": Wie gut ist Kroos wirklich?

Kroos: „Habe mich über ihn selbst geärgert“

„Das hat mich auch nur in dem Moment geärgert. Ich hab mich auch mehr über ihn selbst geärgert. Wir hatten natürlich zwei bis drei Druckphasen zu überstehen. Aber das hab ich ja auch gesagt, das ist doch normal. Was erwartest du, dass wir Liverpool 90 Minuten dominieren? Das ist eine Weltklassemannschaft! Die musst du halt schlagen und das haben wir gemacht“, so der Mittelfeldstratege. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)