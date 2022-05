Magdeburg verlängert mit Offensivspieler Kwarteng

Zuvor hatte Kwarteng zwischen 2017 und 2021 beim Hamburger SV unter Vertrag gestanden, wo er 69 Regionalligapartien (14 Tore, 13 Vorlagen) sowie drei Zweitligaspiele (eine Vorlage) bestritten hatte. „Moritz hat nach seiner Pause eine gute Entwicklung bei uns in der Rückrunde genommen“, sagte Geschäftsführer Sport Otmar Schork: „Er hat sich schrittweise an das Niveau gewöhnt“. In Kwarteng stecke „noch viel Potenzial, das er auch in der 2. Bundesliga abrufen kann“.