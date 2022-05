French Open: Für Alexander Zverev geht es gegen Carlos Alcaraz um mehr als das Halbfinale

Es ist an der Zeit für Alexander Zverev, sein Schicksal in die Hand zu nehmen.

An einem Tag, auf den die Fans seit der Auslosung hinfiebern, der für Gezerre hinter den Kulissen der French Open sorgt und nicht nur den Weg in die Zukunft weist, sondern mit dem Gigantenduell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic auch die Grand-Slam-Geschichte prägen könnte, muss Zverev liefern.

„Ich bin bereit, er ist einer der besten Spieler der Welt“, sagte der Hamburger: „Die Motivation bei einem Grand-Slam-Turnier ist für mich immer riesig. Ich bin 25 Jahre alt und denke schon, dass ich in einer Zeit bin, in der ich weit kommen und vielleicht auch mal eins gewinnen sollte.“

Zverev bemängelt Umgang mit anderen Spielern

Auf dem Weg dorthin wäre ein Erfolg über Alcaraz besonders wertvoll. Zverev, dem 2020 im Finale der US Open nur zwei Punkte zu seinem ersten Majortitel fehlten, bekommt in Roland Garros zu spüren, wie sehr Alcaraz mit 19 Jahren in die Rolle des „Kronprinzen“ drängt und auch von den Veranstaltern gepuscht wird.

Dies ist vor allem an den wiederholten Ansetzungen der Alcaraz-Partien für den Court Philippe Chatrier, dem größten Stadion in Paris, und auch an Spielzeiten festzumachen. Die waren vor den Viertelfinals ein Thema auf der Anlage - allerdings in erster Linie mit Blick auf das elektrisierende 59. Duell zwischen dem Grand-Slam-Rekordchampion Nadal und Titelverteidiger Djokovic. (SERVICE: Alle Spiele des Tages)