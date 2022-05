Nationalmannschaft: Reus fehlt DFB-Team vorerst aufgrund eines Infekts

DFB-Trainingslager in Marbella - so fällt das Fazit aus

Geburtstagskind Marco Reus fehlt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorerst in der Vorbereitung auf den Nations-League-Auftakt am Samstag in Bologna gegen Europameister Italien.