DEL: Topscorer Akeson bleibt in Straubing

Topscorer Jason Akeson (31) bleibt den Straubing Tigers auch in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erhalten. Dies gab der Verein am Dienstag bekannt. Mit 24 Toren und 44 Vorlagen wurde Akeson zum ligaweit besten Scorer in der Hauptrunde. Der Kanadier spielt seit 2021 in Straubing.