Eintracht Frankfurt holt Abwehrtalent - Europa-League-Sieger verpflichtet kroatischen Verteidiger Smolcic

Frankfurter Saisonbilanz: Alles Gold was glänzt?

Der 21 Jahre alte Verteidiger wechselt vom Erstligisten HNK Rijeka in die Fußball-Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2027 bei den Hessen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir sind stolz, dass wir einen hochveranlagten Verteidiger wie Hrvoje Smolcic von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm wissen wir ab Sommer nicht nur einen zweikampf-, sondern auch technisch starken Akteur in unseren Reihen, der in der Defensive flexibel einsetzbar ist“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Hrvoje weiß trotz seines jungen Alters bereits seit drei Jahren auf nationaler wie internationaler Ebene zu überzeugen und war in dieser Saison nicht ohne Grund Kapitän seines Teams.“