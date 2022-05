Winterspiele 2030: IOC begutachtet Sapporo

Eine Delegation des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) begutachtet in den kommenden Tagen Sapporo als möglichen Austragungsort der Winterspiele 2030. Die Hauptstadt der nordjapanischen Insel Hokkaido war 1972 als erste Stadt in Asien Gastgeber der Olympischen Spiele und gilt bei der Vergabe als Favorit.

Zuvor war das IOC Ende April und Anfang Mai bei den Bewerbern in Salt Lake City und Vancouver zu Gast - beide ebenfalls frühere Olympiastädte: Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah richtete das Wintersportereignis 2002 aus, Vancouver an der Westküste Kanadas 2010.

Während des dreitägigen Besuchs schaut sich das IOC die Sportstätten, die Infrastruktur sowie die Verkehrsanbindung in und um Sapporo an. Die dreiköpfige Delegation plant, 16 Orte in der Region Hokkaido zu besichtigen. Die Ergebnisse des "fortgesetzten Dialogs" fließen in die Bewertung der sogenannten "Future Host Commission" ein, die an die Exekutive um Präsident Thomas Bach berichtet.