PSV-Boss de Jong warnt Roger Schmidt wegen Mario Götze

Vor zwei Jahren wechselte Mario Götze von Borussia Dortmund in die niederländische Liga zu PSV Eindhoven. Doch jetzt bahnt sich ein Abgang zu seinem bisherigen Trainer an.

Nach vielen unglücklichen Jahren hat Mario Götze bei PSV Eindhoven wieder die Freude am Fußball gewonnen - auch dank Roger Schmidt. Unter dem scheidenden PSV-Trainer blühte der WM-Finaltorschütze von 2014 wieder richtig auf, allein in der abgelaufenen Saison war er wettbewerbsübergreifend an 23 Toren in 52 Spielen beteiligt.