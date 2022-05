"*****sohn"! - Kylian Mbappé von Real-Fans beleidigt

Nach dem Champions-League-Triumph i n Paris gegen den FC Liverpool (1:0) feierten die Königlichen ihre erfolgreiche Saison zusammen mit den Fans in der spanischen Hauptstadt – zunächst in der Innenstadt, danach im heimischen Stadion Estadio Santiago Bernabéu.

Die Freude bei den Anhängern war groß, zusammen mit den Spielern feierten sie eine ausgelassene Party. Dennoch ließen sich einige Fans zu einer verbalen Entgleisung in Richtung von Kylian Mbappé hinziehen.

„*****sohn“ - Real-Fans sorgen für Eklat

In einem veröffentlichten Kurzvideo ist zuerst eine Ansprache von Madrid-Kapitän und Vereinslegende Marcelo, der die Königlichen zur kommenden Saison verlassen wird , zu sehen.

Plötzlich schlägt die Stimmung der Fans um. In dem Video ist eindeutig zu hören wie die spanischen Fans den 23-Jährigen mehrfach als „*****sohn“ bezeichnen!

Perez: „Mbappé ist schon vergessen“

Vor allem Real-Präsident Florentino Perez (75) war mächtig sauer nach der Entscheidung des französischen Nationalspielers gegen seine Madrilenen. Nach dem Triumph in der Champions League konnte auch er sich einen Seitenhieb Richtung Mbappé nicht verkneifen - wenn auch nicht in ganz so drastischen Worten.