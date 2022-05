Anzeige

French Open, Paris: Djokovic - Nadal, Zverev - Alcaraz - Viertelfinale LIVE im TV, Stream, Ticker Gigantenduell in Paris

Nadal, Djokovic und Co.: Die Topstars bei French Open

SPORT1

Am Dienstag kommt es zum Gigantenduell in Paris. Novak Djokovic trifft im Viertelfinale auf Rafael Nadal. Zuvor messen sich Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Bei den Damen steht der US-amerikanische Kracher an.

Gigantenduell bei den French Open!

Am Dienstag stehen alle Uhren still, wenn Superstar Novak Djokovic auf Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal trifft. Das einzig Verwunderliche: Die beiden wollen es schon im Viertelfinale wissen. Und klar ist ohnehin: Es kann nur einen Sieger geben.

Nadal ist derweil nicht nur Grand-Slam-Rekordsieger mit 21 Titeln, sondern auch Rekorsieger in Paris mit unglaublichen 13 Erfolgen. In diesem Jahr strebt der Spanier seinen 14. an.

Djokovic will mit Nadal gleichziehen

Eine Strich durch diese Rechnung will Djokovic machen, der in Paris nur zweimal triumphieren konnte: 2016 und 2021, also tatsächlich vergangenes Jahr. Der Serbe steht bei 20 Grand-Slam-Siegen, könnte bei den French Open zu Nadal aufschließen.

Um Djokovic ist es seit Neustem etwas ruhiger geworden, nachdem es Anfang des Jahres riesigen Wirbel gegeben hatte. Der 35-Jährige reiste ungeimpft nach Australien, durfte dort nach ewigen Querelen nicht antreten. Bei diesem Turnier soll nun alles besser werden.

Neben dem Gigantenduell steht ein weiteres wichtiges, aus deutscher Sicht interessantes Viertelfinale am Dienstag an. Alexander Zverev misst sich mit Jung-Superstar Carlos Alcaraz.

Der Spanier ist der neue Medien-Liebling, zarte 19 und auf dem besten Wege, der neue Mega-Star der Szene zu werden. Im Achtelfinale fegte er mal eben Karen Khachanov in drei Sätzen vom Feld.

Zverev vs. Youngster

Zverev wiederum mühte sich zuletzt wieder, gewann gegen Bernabé Zapata Miralles zwar auch in drei Sätzen, jeder Satz ging aber verdammt knapp aus. Der Deutsche muss nun beweisen, dass er gegen die neue Jugend bestehen kann.

Bei den Damen kommt es indes zum US-amerikanischen Kracher zwischen Cori Gauff und Sloane Stephens. Außerdem duellieren sich Martina Trevisan aus Italien sowie Leylah Annie Fernandez aus Kanada.

French Open - die Spiele am 31. Mai

Herren

Court Philippe-Chatrier (15.00 Uhr):

1. Match: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz

Court Philippe-Chatrier (20.45 Uhr):

2. Match: Novak Djokovic - Rafael Nadal

Damen

Court Philippe-Chatrier (12.00 Uhr):

1. Match: Martina Trevisan - Leylah Annie Fernandez

Court Philippe-Chatrier (13.30 Uhr):

2. Match: Cori Gauff - Sloane Stephens

Roland Garros: Diese deutschen Profis sind noch dabei

Herren: Alexander Zverev

Damen: -

Was ist neu bei den French Open 2022?

Das Spielformat. Bei allen Grand-Slam-Turnieren soll ab sofort die gleiche Zählweise zur Ermittlung des Siegers im entscheidenden Satz zur Anwendung kommen.

Künftig wird bei den French Open genauso wie in Wimbledon, bei den US Open und den Australian Open beim Stand von 6:6 im finalen Durchgang ein Match-Tiebreak bis zehn Punkte gespielt.

Neu ist auch für Jule Niemeier das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Die 22-Jährige aus Dortmund ist ein Lichtblick im deutschen Tennis.

Wo werden die French Open übertragen?

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player, DAZN, Joyn PLUS+

Ticker: Tennis LIVE auf SPORT1.de und in der SPORT1 App