WWE RAW: Bei Prügelei Cody Rhodes - Seth Rollins tauchen alte Bekannte auf

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW haben sich der bei WrestleMania zurückgekehrte Cody Rhodes und Erzrivale Seth Rollins eine letzte Konfrontation vor ihrem Showdown bei Hell in a Cell am Sonntag geliefert.

Es kam zu einem Rededuell mit Insider-Anspielungen, das in Handgreiflichkeiten eskalierte - in deren Zuge einige altbekannte Gesichter vor der Kamera auftauchten und damit einen Teil der Wrestling-Fans mehr beschäftigten als das eigentliche Story-Geschehen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Ex-WWE-Star Curtis Axel als Schlichter

Axel, noch 2018 Tag-Team-Champion an der Seite von Bray-Wyatt-Bruder Bo Dallas, war vor zwei Jahren entlassen worden , seit dem vergangenen Monat arbeitet er aber wieder bei WWE: Der 42-Jährige ist nun als Producer mitverantwortlich für die Zusammensetzung von Matches und Segmenten - und es ist seit Jahrzehnten üblich, dass die Ex-Wrestler in dieser Position auch als fiktive Ordnungskräfte der Show vor der Kamera auftauchen.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

In der Rollins-Rhodes-Prügelei taten dies neben Axel auch einige andere bekannte Namen: Zu sehen waren auch „The Hurricane“ Gregory Helms, Shawn Daivari und auch dessen jüngerer Bruder Ariya sowie auch Petey Williams - Ex-Rivale von AJ Styles bei TNA (Impact Wrestling), Berühmtmacher der spektakulären Salto-Aktion Canadian Destroyer und als ehemaliger Sidekick von Scott Steiner auch verewigt in dessen legendär skurriler „Math Promo“ .

Seth Rollins spielt auf WWE-Seitenhieb von Cody Rhodes bei AEW an

„Du bist vor sechs Jahren gegangen, weil du nicht gut genug warst und hast mit deinen kleinen Freunden jeden Tag versucht, das einzureißen, was ich hier aufgebaut habe“, hielt Rollins fest. Cody tue so, dass es nun sein Schicksal, bei WWE das Vermächtnis seines verstorbenen Vaters Dusty Rhodes zu vollenden, er werde das aber nicht zulassen: „In meinem Königreich kannst du nicht einfach einen Vorschlaghammer nehmen und meinen Thron zerstören.“

Rollins spielte damit auf Rhodes‘ Einmarsch beim ersten AEW-Pay-Per-View Double or Nothing 2019 an, bei dem Rhodes symbolisch einen Thron zertrümmerte, ein Seitenhieb auf den langjährigen WWE-Topstar Triple H, unter dessen Verantwortung als Ligavorstand Rhodes in seiner ersten WWE-Zeit nicht ganz groß rausgekommen war. (“Bekomme absurden Haufen Geld“: Warum Cody Rhodes‘ WWE-Deal wegweisend und folgenschwer ist)