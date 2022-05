Robert Lewandowski will weg! Ex-Berater Kucharski ordnet "heftige Sätze" ein

Robert Lewandowski hat am Montag klargemacht, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen will. Nun reagiert Cezary Kucharski, Lewandowskis ehemaliger Berater, bei SPORT1 !

Lewandowski bricht mit Bayern

Lewandowski hatte auf der Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft mit Bezug auf die gescheiterten Vertragsverhandlungen mit den Bayern erklärt: „Was sicher ist: Meine Ära bei Bayern München ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Ex-Berater: Lewandowski geht es nicht um Geld

Kahn kontert Lewandowski

Der Bayern-Boss wurde deutlich: „Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)