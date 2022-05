Matchball für Bayerns Basketballer zum Finaleinzug

Anzeige

Weiler-Babb mit 18 Punkten bester Werfer der Münchener © FIRO/FIRO/SID

EuroLeague-Viertelfinalist Bayern München steht in den Bundesliga-Play-offs vor dem Einzug ins Endspiel um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Der frühere Pokalsieger liegt im Halbfinalduell mit den Telekom Baskets Bonn durch seinen zweiten Erfolg am Rhein binnen 48 Stunden mit einem 82:81 (49:44) in der Best-of-five-Serie mit 2:0 in Führung.

Othello Hunter stellte den Sieg der Gäste mit einem Freiwurf drei Sekunden vor Spielende sicher. In seinem ersten Halbfinal-Heimspiel am Samstag kann das Team von Münchens Trainer Andre Trinchieri den Sprung ins Finale schon perfekt machen.

Bonn ging nach dem Fehlstart in die Halbfinalserie hochmotiviert ins zweite Spiel. Gleich zu Beginn gingen die Gastgeber in Führung und bauten ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf bis zu sechs Punkte aus. Danach aber verlor Bonn seinen Rhythmus, auch weil München besser ins Spiel fand, noch vor der Halbzeit die Begegnung drehte und bis zur Anfangsphase des dritten Viertels auf acht Punkte davonzog. Bonn stemmte sich gegen die Vorentscheidung zugunsten der Bayern im Rennen um einen Platz im Finale, musste sich aber in der Schlussphase nach einer nochmaligen Führung letztlich geschlagen geben.

In Münchens Mannschaft ragten Nick Weiler-Babb mit 18 Punkten sowie Andreas Obst mit 17 Zählern heraus. Bonns beste Werfer waren Jeremy Morgan mit 17 Punkten und Javontae Hawkins mit 16 Zählern.

Bonn steht erstmals seit 2009 wieder in der Runde der letzten Vier. Fünfmal wurden die Baskets schon Vizemeister, warten aber immer noch auf ihren ersten Titelgewinn. München will seine sechste Meisterschaft.